Lega Pro 2016-17, 22a giornata Girone A: risultati, marcatori e cronaca

Domenica 22 gennaio



Alessandria-Lucchese 2-1

Anno nuovo, medesime abitudini. L'Alessandria supera in rimonta la Lucchese salendo a quota 53 punti e prolungando la propria imbattibilità casalinga. Al Moccagatta i rossoneri approfittano nella prima frazione di un'Alessandria irriconoscibile passando in vantaggio al 21' con De Feo e rischiando anche di dilagare, ma nella ripresa l'Orso Grigio digrigna i denti e in virtù della doppietta di Gonzalez prima aggancia e poi sorpassa i rossoneri. La squadra di Braglia, dunque, riscatta immediatamente il ko di Livorno rimediato prima della pausa invernale, mentre i toscani restano bloccati a quota 32 punti.



Como-Giana Erminio 1-1

Si conclude sull'1-1 il derby lombardo tra Como e Giana Erminio. Le due compagini bagnano il 2017 con un pareggio, tutto sommato, giusto: dopo un primo tempo dominato dagli azzurri e culminato dalla rete del vantaggio di Chinellato al 36', nella ripresa cresce sensibilmente la pressione della squadra di Albè e a beneficiarne è lo spettacolo. Entrambe le formazioni vanno più volte vicine alla rete ma nei minuti di recupero Bruno con un magnifico gol riporta la Giana in linea di galleggiamento. Continua il digiuno di vittorie della squadra di Gallo che si porta con questa "X" a quota 30, sempre a -2 dai corregionali.



Olbia-Pontedera 3-2

Partita infinita al Nespoli tra Olbia e Pontedera: i galluresi superano 3-2 i toscani dando vita ad uno scontro, a dir poco, scoppiettante. Al 14' è la squadra di Mignani a passare in vantaggio con Ragatzu, ma in pochi minuti i granata ribaltano il match con le reti di Santini e Kabashi, chiudendo la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma nelle battute finali Geroni e Ogunseye mandano in delirio il Nespoli timbrando il definitivo 3-2. Se i sardi con questo sucesso salgono a quota 31 punti, la squadra di Indiani resta ferma a quota 20 punti portando a sei il numero di partite consecutive senza vittorie.



Piacenza-Renate 0-0

Scialbo 0-0 al Garilli tra Piacenza e Renate. Partita priva di emozioni quella tra biancorossi e nerazzurri che, solo nel finale, fa registrare qualche azione di rilievo con le occasioni di Bizzotto, Nobile e Sciacca che portano, però, ad un nulla di fatto. Prosegue il periodo no della squadra di Franzini che porta a quattro il numero di match consecutivi senza successi; i lombardi, invece, si portano a quota 33 punti, rimanendo nelle zone alte della classifica.



Pistoiese-Prato 2-0

La Pistoiese si aggiudica il derby toscano del Melani, infliggendo al Prato un secco 2-0. Succede tutto nel primo tempo: al 18' Hamlili porta in vantaggio gli arancioni con un semplice tap-in sotto porta, mentre al 45' è Minotti con un bel colpo di testa a chiudere i conti con una frazione di anticipo. La ripresa scorre senza particolari colpi di scena tra la gestione dei locali e la "non reazione" dei lanieri. Successo fondamentale anche in ottica classifica per la squadra di Remondina che si porta così a quota 28 punti; ennesimo ko, invece, per i ragazzi di Monaco, sempre bloccati a 13.



Carrarese-Livorno 0-2

È proprio un Livorno da sogno: gli amaranto sbancano con un bel 2-0 lo Stadio dei Marmi di Carrara, ottenendo il loro tredicesimo risultato consecutivo e portandosi a quota 45 punti, a solo una lunghezza dalla Cremonese. Il copione del derby, però, racconta di una Carrarese dura a morire che, soprattutto nel primo tempo, procura diversi grattacapi alla difesa amaranto. A decidere la sfida sono le reti di Maritato al 29' e di Cellini al 77', che dagli undici metri sigilla il risultato. Prosegue imperterrita, invece, la crisi della squadra di Danesi che rimedia il quarto ko di fila, rimanendo bloccata a quota 22 punti, con un esile +2 sulla zona playout.



Cremonese-Pro Piacenza 1-1

Brusco stop per la Cremonese: la squadra di Tesser inizia il 2017 con il piede sbagliato, non andando oltre l'1-1 contro il Pro Piacenza. La squadra di Pea si presenta allo Zini con l'obiettivo di fare punti: al 7' è Pesenti a timbrare il momentaneo vantaggio rossonero ma è Scarsella al 22' a ristabilire la parità. La prima frazione si rivela equilibrata e ricca di occasioni, mentre nella ripresa sono i padroni di casa a prendere il pallino del gioco senza, però, trovare la via del vantaggio. I lombardi, dunque, vedono il Livorno avvicinarsi ad solo punto di distanza e l'Alessandria portarsi a +7; punto importante, soprattutto a livello morale, per i piacentini che si portano così a quota 20 punti, a -2 dalla zona salvezza.



Robur Siena-Arezzo 0-1

È festa grande in casa Arezzo: la squadra di Sottili si aggiudica il derby toscano dell'Artemio Franchi, superando di misura la Robur Siena e salendo a quota 42 punti. A decidere la sfida è la rete di Polidori al 44', in cui decisiva è la deviazione di un difensore avversario. Ad un primo tempo scoppiettante, fa da parallelo una seconda frazione quasi soporifera, in cui i bianconeri non riescono ad impensiere praticamente mai la difesa amaranto. Prima sconfitta della gestione Scazzola per la Robur che, con una partita ancora da recuperare, non smuove una classifica che la vede ancora ferma a 29 punti.



Tuttocuoio-Lupa Roma 0-0

Lo scontro salvezza del Mannucci tra Tuttocuoio e Lupa Roma termina con uno spento 0-0 che non permette alla squadra di Di Michele di agganciare in classifica i neroverdi. Se nei primi 45' sono gli ospiti a dominare il gioco e ad andare più volte vicino alla rete, nella ripresa la partita si riequilibra, con ancora i capitolini, però, a sfiorare il vantaggio con la traversa di Fofana. Lo stesso attaccante francese viene espulso all'89' a causa di un colpo proibito su Falivena. Quarto risultato utile consecutivo per la Lupa che sale a quota 19 punti e rimane a -3 dalla zona salvezza, capitanata proprio dalla squadra di Fiasconi.



Racing Roma-Viterbese 0-0



Si conclude senza reti il posticipo tra: uno 0-0 tutto sommato giusto, le due squadre possono ritenersi soddisfatte del punto conquistato. Non è una partita memorabile, nel primo tempo accade ben poco e le uniche occasioni degne di nota capitano a(ma Iannarilli fa buona guardia): Viterbese più aggressiva nella ripresa,sciupano due buonissime occasioni mentre i padroni di casa si rendono pericolosi con. Ma la palla non vuole saperne di entrare e così il pubblico del Casal del Marmo non ha mai l'occasione di accendersi. Racing Roma sempre ultimo (con il Prato), mentre la Viterbese rimane a metà classifica.