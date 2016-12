Lega Pro, Giudice Sportivo: stop di due turni per Reginaldo

Due turni di stop per Reginaldo: l'attaccante della Paganese, che in passato ha calcato anche i campi della serie A, è stato espulso al 92' del match contro la Reggina (vinto 2-1 dagli azzurrostellati) e guarderà le prossime due partite dalla tribuna. "Atto di violenza verso un avversario a gioco fermo", si legge sul comunicato ufficiale. Un turno di stop per il mister della Viterbese Dino Pagliari ("per aver proferito, più volte durante la gara, espressioni blasfeme"), mentre sugli episodi di violenza alla vigilia di Reggiana-Parma non sono state prese decisioni, almeno per il momento: ricordiamo che i sostenitori della Reggiana hanno colpito con dei sassi il pullmann dei ducali. "Il Giudice Sportivo dispone che, al fine di ogni opportuna valutazione dei fatti stessi, venga acquisito a cura della Procura Federale un supplemento di indagini".



Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro relativamente alle gare della 19a giornata dei gironi A, B e C:



ALLENATORI



Una giornata di squalifica

Dino Pagliari (Viterbese)



CALCIATORI



Due giornate di squalifica

Reginaldo Ferreira da Silva (Paganese)

Una giornata di squalifica

Alfredo Romano (Gubbio), Mirco Miori (Piacenza), Carmine Giorgione (Albinoleffe), Simon Laner (Modena), Cristian Bertani (Como), Giovanni Foresta, Angelo Rea (Messina), Riccardo Cazzola (Alessandria), Daniel Cappelletti, Matteo Mandorlini (Padova), Alan Mastropietro (Lupa Roma), Alberto Quadri (Maceratese), Roberto De Giosa, Giuliano Laezza (Melfi), Daniel Semenzato (Pordenone), Roberto Ogunseye (Prato), Alessandro Sabatino (Sambenedettese), Riccardo Carlini (Santarcangelo)



AMMENDE A SOCIETA'



Virtus Francavilla, Modena: 1.500 euro



Catanzaro, Parma: 1.000 euro