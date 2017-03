Lega Pro, girone C: Sicurella, un laureato per il Foggia

Un “dottore” per la mediana del Foggia: sono arrivati i complimenti dalla dirigenza pugliese per la laurea di Giuseppe Sicurella, centrocampista classe 1994 dei Satanelli. “L'intera famiglia rossonera esprime grande soddisfazione e orgoglio per il calciatore Giuseppe Sicurella che questo pomeriggio (mercoledì 15 marzo, ndr) ha conseguito a Roma, presso l'Università San Raffaele, la laurea triennale in Scienze Motorie – è quanto si legge sul sito ufficiale della società foggiana - Il primo sogno si è avverato, avanti il prossimo... Nel frattempo, congratulazioni Dottore!”.



