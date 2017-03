Lega Pro, girone C: Massimino stregato per il Foggia

Il Foggia al Massimino per sfatare un tabù. Il fortino etneo è stregato per i rossoneri: dal 1948 ad oggi la compagine pugliese non ha infatti mai vinto in casa del Catania. Nei diciassette incontri disputati fra le due squadre in terra siciliana a prevalere è il segno X: ben tredici i pareggi fra rossazzurri e Satanelli a fronte di quattro affermazioni per la formazione di casa e, appunto, zero per quella ospite.

Non che le vittorie fiocchino comunque per il Catania, con l’ultimo successo degli Elefantini che è infatti datato 1983, quando le due squadre erano in serie B e Claudio Ranieri (all’epoca difensore etneo) e compagni si portarono a casa i due punti imponendosi per 2-1. Da allora, solo una sfilza di 0-0 non esaltanti: nel 1987 e nel 1989 in C1 e, più recentemente, nel 2015 in Lega Pro nessuno dei portiere coinvolti si è mai dovuto chinare per raccogliere la palla alle sue spalle.