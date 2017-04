Lega Pro, girone C: la preview della 33a giornata

La Lega Pro non si ferma mai: si gioca in infrasettimanale (mercoledì 5 aprile) la 33a giornata del girone C, il sesto turno prima della fine della regular season.

Tra i match da tenere d'occhio Lecce-Juve Stabia mette a confronto due formazioni ultimamente in cerca d'autore: i salentini, reduci dal pari a reti bianche col Cosenza, devono ritrovare lo smalto dei giorni migliori per non lasciare intentato un assalto alla vetta che avrebbe dell'incredibile; le Vespe, d'altro canto, con mister Carboni in panchina sembrano aver recuperato un po' di “garra”, da convertire ora in continuità di risultati. Sfida accesa in fondo alla classifica, dove Melfi-Vibonese è uno scontro diretto per la sfida salvezza: alla sconfitta andrà in dote l'ultimo posto in graduatoria.

Riflettori puntati anche sul Nicola Ceravolo dove si gioca Catanzaro-Foggia, con la capolista alla ricerca dell'ottava vittoria di fila contro i giallorossi galvanizzati dalle recenti buone prestazioni, e sul Massimino, con un Catania-Virtus Francavilla che vede protagoniste due compagini non in ottima forma (cinque ko di fila per gli etnei, due punti in quattro gare per i pugliesi) e quindi vogliose di riscatto in vista della volata finale. Gli altri incontri di giornata: Siracusa-Casertana, Monopoli-Cosenza, Taranto-Reggina, Paganese-Unicusano Fondi, Matera-Fidelis Andria, Messina-Akragas.