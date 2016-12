Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Unicusano Fondi-Vibonese

“Dobbiamo tornare necessariamente a vincere, senza accusare quei cali di tensione e quelle cattive interpretazioni della gara che ultimamente stiamo accusando troppo spesso e per le quali dobbiamo trovare rapido rimedio”: la ricetta di Sandro Pochesci, mister dell’Unicusano Fondi, non potrebbe essere più chiara dopo il ko degli universitari contro la Reggina. Giovedì 29 alle 14.30 allo stadio Purificato i laziali cercheranno il riscatto contro la Vibonese, compagine ultima in classifica e reduce da quattro sconfitte consecutive. Dopo un avvio di campionato scoppiettante, i fondani hanno recentemente rallentato la propria corsa raccattando solo una vittoria e due pari nelle ultime cinque gare: il successo contro i calabresi è fondamentale per non perdere il treno dei playoff. Contro i leoni, che non vincono dalla 13a giornata e hanno il peggior attacco tra i professionisti (9 centri), è probabile il ritorno di bomber Albadoro, con 8 reti il cannoniere dell’Unicusano e assente con la Reggina a causa dell’influenza.