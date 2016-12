Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Taranto-Cosenza

Finale di anno turbolento dalle parti di Cosenza: l’improvviso esonero di mister Roselli lascia i silani nelle mani del secondo allenatore De Angelis che guiderà la squadra nell’ultimo match del 2016 in programma alle 20.30 di giovedì 29 in casa del Taranto. Una partita delicata in un momento quantomeno confuso per i calabresi, reduci dall’1-1 col Catanzaro e dalla doppia cacciata di coach e direttore sportivo: potrebbero approfittarne gli ionici che, nonostante il prevedibile ko con il Matera, arrivano da un momento abbastanza positivo, dove la squadra ha dimostrato di possedere identità e gioco uscendo anche dal pantano dai playout. Anche un solo punto per i pugliesi sarebbe preziosissimo: dalle parti del portiere Maurantonio agirà però Statella, ala del Cosenza con il vizio del gol, 8 in 17 presenze stagionali e a segno anche nell’ultima uscita dei rossoblù.