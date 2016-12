Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Paganese-Matera

Resisterà il fortino del Marcello Torre? E’ una sfida casalinga difficilissima quella che sta preparando la Paganese per giovedì 29 (ore 16.30): tra le mura amiche arriverà infatti il Matera, capolista con 42 punti. I lucani sono reduci da cinque vittorie di fila (escludendo il recupero con la Juve Stabia), hanno il miglior attacco del girone (46 gol) e un goleador implacabile, quel Maikol Negro che con 12 reti stagionali è tra i pochi a poter insidiare il trono del capocannoniere leccese Caturano. La Paganese, che arriva dal ko con la Virtus Francavilla, non è di certo nel suo miglior momento (due pareggi, una vittoria e due sconfitte nelle ultime cinque gare) e dovrà ancora fare a meno per squalifica di un uomo decisivo come Reginaldo. Per il Bue la vittoria sarebbe fondamentale per evitare di chiudere l’anno con il sorpasso di Juve Stabia o Lecce; per gli azzurrostellati fare risultato consentirebbe di tenere lontano il più possibile il fondo della classifica, con la zona playout distante appena 4 punti.