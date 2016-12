Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Monopoli-Casertana

Il Natale è stato generoso con Monopoli e Casertana, che alle 14.30 di giovedì 29 si sfideranno allo stadio Veneziani. I biancoverdi di mister Zanin nella scorsa giornata di campionato hanno dato vita a uno spumeggiante 3-3 con il Lecce, mentre i campani (habitué della vittoria sotto l’albero: quattro successi in quattro anni nel turno pre-natalizio) hanno portato a casa un soddisfacente 2-1 contro il Melfi. Per volare alto e raggiungere i playoff a entrambe serve chiudere l’anno con i tre punti: esattamente quelli di distacco fra i gabbiani, undicesimi a quota 26, e i falchetti, dodicesimi a 23 lunghezze. L’asso nella manica di Zanin è bomber Montini, con 11 reti terzo marcatore del girone e mattatore del Lecce con una doppietta e un assist, mentre mister Tedesco farà affidamento al collaudato trio Corado-Carlini-Giannone che finora ha portato in dote ai rossoblù 12 gol.