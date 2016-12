Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Messina-Reggina

Un derby dello Stretto da bassa classifica: entrambe ferme a 18 punti, Messina e Reggina si sfideranno giovedì 29 al San Filippo (ore 14.30) per cercare di uscire dal pantano della zona playout. Tutt’altro che buono lo score dei padroni di casa, che nelle ultime cinque gare hanno racimolato appena una vittoria e quattro sconfitte; un po’ meglio gli amaranto, reduci dalla sorprendente vittoria con l’Unicusano Fondi, che di punti ne hanno fatti cinque in altrettante giornate. Se la formazione di Karel Zeman appare più in forma, la storia del derby ha tinte leggermente più giallorosse: dalla stagione 1923-1924 tra campionato e Coppa le due compagini si sono sfidate ben 74 volte, facendo registrare 31 vittorie dei siciliani, 27 dei calabresi e 16 pareggi. Vero è anche che le ultime tre gare sono state vinte tutte dai reggini: per ritrovare un successo dei peloritani bisogna andare al 25 gennaio 2015, dove i messinesi prevalsero per 4-1.