Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Melfi-Juve Stabia

Le vespe vogliono continuare a pungere: dopo il 4-0 casalingo rifilato al Catania sarà il Melfi il prossimo avversario della Juve Stabia. Nella sfida in programma alle 14.30 di giovedì 29 allo stadio Valerio, i campani punteranno a chiudere l’anno in bellezza con una vittoria contro la compagine gialloverde. “Dal Lecce abbiamo imparato la lezione” sono le parole del mister giallobù Fontana, che vuole naturalmente mantenere alta la concentrazione sul match. Tutto questo nonostante i suoi partano da favoriti: secondi in classifica a sole due lunghezze dal Matera, l’attacco guidato da un ritrovato Ripa (8 gol stagionali e una prestazione monstre nel poker dello scorso turno) dovrà infrangere le difese della retroguardia peggiore del campionato con ben 39 reti incassate. Il Melfi arriva inoltre da quattro sconfitte consecutive, trend negativo che condivide con la Vibonese fanalino di coda.