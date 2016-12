Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Foggia-Siracusa

“La prestazione dei ragazzi mi è piaciuta, peccato per l'espulsione”: c’è un pizzico di rammarico in casa Foggia dopo l’ultimo match pareggiato con la Fidelis Andria. Giovedì 29 al Pino Zaccheria (ore 16.30) la squadra di mister Stroppa cercherà di riscattarsi fin da subito contro l’agguerrito Siracusa. Non sarà una passeggiata per i satanelli: noni in classifica, i siciliani sono reduci dalla vittoria per 2-0 nel derby col Messina e ci tengono ad arrivare all’anno nuovo con una buona posizione nei playoff, magari strappando un punticino in casa dei rossoneri. Quella tra pugliesi e aretusei sarà anche una sfida fra numeri 10 di livello: tra le fila del Foggia Sarno, 8 reti in questa stagione, cercherà di tornare al gol dopo esser rimasto a bocca asciutta nel turno pre-natalizio; situazione opposta quella per Catania, fantasista azzurro anch’egli a 8 gol e reduce dalla splendida doppietta che ha affossato il Messina.