Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Catanzaro-Virtus Francavilla

La nobile decaduta contro la matricola terribile: Catanzaro-Virtus Francavilla, in programma giovedì 29 alle 14.30 allo stadio Ceravolo, vedrà la Regina del Sud penultima in classifica sfidare una delle maggiori sorprese di questo campionato. I giallorossi di mister Zavettieri arrivano da una scia positiva di una vittoria e tre pareggi, punti preziosissimi che li hanno schiodati dall’ultimo posto e rendono la salvezza un sogno possibile. Più alte le ambizioni dei pugliesi che, quinti a quota 32, puntano a rimanere nella zona alta della classifica: per farlo sarà importante conquistare la terza vittoria di fila dopo quelle con Siracusa e Paganese. In assenza del bomber Nzola fra le fila villesi nello scorso match ha stupito il duo Alessandro-Abate, mentre tra i giallorossi brilla la stella di Basrak, con l’attaccante di origine serba a segno da due gare consecutive. Quello tra calabresi e biancoazzurri è solo il secondo confronto fra le due formazioni: il primo e finora unico nella gara d’andata terminò 1-0 per la Virtus Francavilla, al suo esordio fra i professionisti.