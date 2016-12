Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Catania-Fidelis Andria

Dopo la scoppola con la Juve Stabia, gli umori non sono proprio rosei in casa Catania: i quattro gol subiti in casa dei campani non hanno però minato le certezze di un gruppo che, nonostante la penalizzazione di 7 punti, è in zona playoff e punta a giocarsi la promozione in serie B. Giovedì 29 alle 18.30 allo stadio Massimino gli etnei affronteranno la Fidelis Andria, squadra quadrata e reduce dal pareggio con il Foggia. Dalla sua il Catania può contare su un rendimento eccezionale fra le mura amiche, dove ha vinto tutte e cinque le ultime gare disputate e conquistato complessivamente 25 punti. Ai pugliesi servirà una vera e propria impresa per chiudere l’anno in bellezza lontano da casa: una pedina in più nello scacchiere di mister Favarin sarà il centrocampista Mancino, ai box da oltre un mese per infortunio e tornato a disposizione per la difficile trasferta.