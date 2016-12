Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Akragas-Lecce

Giovedì 29 allo stadio Esseneto (ore 14.30) un Akragas galvanizzato dal successo con la Vibonese ospiterà la corazzata Lecce. Sebbene di norma giocare in casa rappresenti un vantaggio, gli agrigentini non vincono tra le mura amiche da tre mesi, un trend contrario a quello dei giallorossi che invece in trasferta hanno conquistato ben 21 dei loro 40 punti. Il rocambolesco pari col Monopoli ha lasciato il segno in casa salentina: “Bisogna sempre fare tesoro degli errori che si commettono, ora bisogna andare avanti” sono le parole del capitano Lepore, che ha chiamato a raccolta i suoi per dare fin da subito un segnale di riscatto e non rischiare di far scappare troppo avanti Matera e Juve Stabia. I siciliani, dopo il successo di giovedì scorso, non saranno però lì a fare da vittime sacrificali: pur con una condizione fisica non al top gli uomini di Di Napoli cercheranno un difficile, ma non del tutto impossibile, sgambetto per allontanarsi ulteriormente dalla zona playout.