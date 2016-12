Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Virtus Francavilla-Paganese

Allo stadio Giovanni Paolo II, la Virtus Francavilla ospita la Paganese (calcio d'inizio giovedì ore 14.30), in occasione della prima partita del girone di ritorno. Reduce dal 3-1 rifilato al Siracusa, la squadra di Calabro è al momento quinta in classifica con 29 punti all'attivo e una rosea prospettiva playoff da coltivare giornata dopo giornata. I biancoazzurri, inoltre, hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate in casa. I campani, invece, viaggiano a metà classifica, a tre lunghezze di distacco dai playoff e a +5 dal sedicesimo posto, sinonimo di playout. Nelle ultime cinque trasferte, però, la squadra di Grassadonia ha ottenuto solo un punto. Nella partita d'andata le due squadre si divisero la posta in palio, non andando oltre all'1-1.