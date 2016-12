Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Vibonese-Akragas

Allo stadio Luigi Razza, giovedì ore 14.30, si scontrano Vibonese e Akragas, in un match delicatissimo per la salvezza. I rossoblù non vincono da sei partite e sono reduci da tre sconfitte consecutive: l'attuale ultimo posto in classifica è frutto di una stagione sinora complicatissima che, però, con un successo sui siciliani, potrebbe subire una svolta immediata. Così come i calabresi, anche i biancoazzurri di Di Napoli vengono da un pesante tris di ko consecutivi che li ha bloccati a quota 17 punti con solo due lunghezze di vantaggio sulla squadra di Costantino. All'andata, nella sfida disputata all'Esseneto, le due squadre non andarono oltre l'1-1 finale.