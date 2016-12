Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Siracusa-Messina

Allo stadio De Simone va in scena il derby siciliano tra Siracusa e Messina, il cui calcio d'inizio è previsto per giovedì alle ore 14.30. I ragazzi di Sottil sono reduci dalla sconfitta rimediata contro la Virtus Francavilla: per rimanere aggrapati al treno playoff, distante solo un punto, è dunque necessario ottenere un riscatto immediato. Inoltre, gli aretusei hanno vinto le ultime quattro gare interne. I giallorossi, invece, con il successo ottenuto sulla Vibonese, hanno interrotto la lunga striscia di sette partite senza vittoria e, in più, hanno salutato la zona playout, sopravanzata di un solo punto. Nel match d'andata la squadra di Lucarelli superò 3-1 i siracusani.