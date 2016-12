Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Reggina-Unicusano Fondi

Allo stadio Granillo la Reggina ospita l'Unicusano Fondi (calcio d'inizio giovedì ore 14.30), in occasione della 20a giornata del girone C di Lega Pro. La squadra di Zeman sta vivendo un periodo di profonda crisi: dopo un buon avvio di stagione, infatti, gli amaranto hanno dato vita a una serie di undici partite senza vittorie che li ha relegati all'ultimo posto in classifica con solo 15 punti all'attivo. Passando agli avversari di turno, il gruppo guidato da Pochesci è reduce dai pareggi ottenuti contro Virtus Francavilla e Catanzaro. La classifica vede i laziali momentaneamente al nono posto, in zona playoff, con 26 punti all'attivo, 12 dei quali conquistati in trasferta. Nella partita d'andata i fondani, al Purificato, si imposero per 3-1.