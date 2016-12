Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Matera-Taranto

La sbornia di gol contro il Melfi ha confermato che il Matera è la squadra del momento: le sei reti rifilati ai rivali nel derby lucano hanno permesso agli uomini di mister Auteri di agganciare il Lecce al primo posto con il miglior attacco del girone (44 gol fatti) e l’invidiabile ruolino di quattro partite consecutive vinte. Giovedì alle 20.45 allo stadio XXI Settembre sarà di scena il Taranto: i calabresi sono in un buono stato di forma, sono in serie positiva da tre gare e hanno dimostrato una crescita costante che gli ha concesso di abbandonare la zona playout. Ma questo Matera sembra essere davvero troppo anche per loro, soprattutto in casa, dove i lucani in questa stagione non hanno mai perso. E occhio anche agli uomini in campo: dopo la doppietta di sabato Maikol Negro, con 12 reti il bomber dei biancoazzurri, sogna il sorpasso anche nella classifica dei marcatori.