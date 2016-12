Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Lecce-Monopoli

Con Lecce-Monopoli, in programma al Via del Mare alle 16.30 di giovedì 22, si inaugurerà il girone di ritorno dei salentini: una stagione fin qui in linea con le aspettative quella dei giallorossi, primi in classifica (seppur con il Matera come scomodo coinquilino) e con un organico di primissimo livello per la categoria. Al giro di boa l’obiettivo è premere sull’acceleratore soprattutto dopo lo 0-0 con l’Andria: nel secondo derby pugliese in pochi giorni, gli uomini di Padalino incontreranno un Monopoli ringalluzzito dalla vittoria esterna in casa dell’Akragas che li ha riportati in zona playoff. I gabbiani in difesa recuperano l’esperto difensore Esposito e possono sempre contare su un attaccante di peso come Montini,lega-pro-girone-c-20a-giornata-presentazione-lecce-monopoli 9 gol stagionali per lui; non servono presentazioni invece per Caturano, cannoniere del girone C con 12, che guiderà invece l’attacco del Lecce cercando di trascinare i suoi verso il sogno della serie B.