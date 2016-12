Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Fidelis Andria-Foggia

“Anche la capolista ha dovuto rispettare questa Fidelis Andria”: parola di Felipe Curcio, difensore dei federiciani che, dopo il pareggio 0-0 con il Lecce, ci ha tenuto a far sapere che i leoni azzurri non hanno paura di nessuno. Non sarà quindi facile fare risultato per il Foggia, che giovedì 22 dicembre alle 16.30 scenderà in campo al “Degli Ulivi” per il secondo derby pugliese consecutivo in quello stadio: la classifica davanti è corta, con quattro squadre in appena due punti, e una vittoria potrebbe voler dire per la compagine di Stroppa avvicinarsi se non agganciare la vetta della classifica. La Fidelis Andria però non perde da ben 11 giornate (una striscia positiva di 7 pareggi e 4 vittorie) e ha la seconda miglior difesa del girone con sole 15 reti subite. I rossoneri d’altra parte non sono esattamente gli ultimi arrivati: sconfitti solo 2 volte in stagione, i satanelli potranno contare lì davanti su di un Vincenzo Sarno, sempre a segno nelle ultime tre uscite, veramente in stato di grazia.