Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Cosenza-Catanzaro

Derby in salsa calabrese al San Vito di Cosenza: i locali di Roselli, giovedì ore 14.30, ospitano il Catanzaro. I rossoblù si sono assestati al quinto posto dietro al magico poker di testa composto Matera, Lecce, Juve Stabia e Foggia che nelle ultime settimane ha creato un solco enorme rispetto alla concorrenza. Davanti al proprio pubblico lo score della squadra cosentina è ottimo: i silani, infatti, hanno vinto sei delle nove partite disputate in casa. La squadra di Zavettieri, nonostante l'ultimo posto in classifica con soli 15 punti all'attivo, ha fatto registrare qualche piccolo passo in avanti: nelle ultime tre partite, infatti, i giallorossi hanno ottenuto una vittoria e due pareggi, risalendo lievemente la china. Nella partita d'andata i catanzaresi furono stesi da un Cosenza travolgente che sbancò il Ceravolo con un netto 3-0.