Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Casertana-Melfi

“E’ impensabile parlare di un allenatore destinato a restare su una panchina a tempo. In considerazione della gara di giovedì bisognerebbe soltanto pensare a stringersi attorno alla squadra, a fare fronte comune”: è stato necessario l’intervento del dg della Casertana Beppe Materazzi per smentire le voci di un possibile esonero di mister Tedesco. Certo è che per i campani la sfida casalinga del 22 dicembre (ore 18.30 allo stadio Pinto) contro il Melfi è di importanza cruciale per uscire dal buio: i falchetti non vincono dalla 14a giornata e da allora hanno raccolto solo 2 pareggi, appena quanto bastava per recuperare dalla penalizzazione inflitta dalla Figc. I rivali non sono messi troppo meglio, con il Melfi che è reduce da tre ko consecutivi dove ha subito la bellezza di 11 gol (6 nell’ultima gara col Matera) segnandone appena uno. Quale delle due squadre riuscirà a invertire il trend? La storia non ci viene in aiuto: i confronti fra le due compagini negli ultimi anni sono di assoluta parità con 3 vittorie per parte e un pareggio a partire dal 2013.