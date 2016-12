Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Venezia-Mantova

Venezia, obbligo assoluto di vittoria dopo un pareggio rocambolesco contro la Maceratese (3-3) ed un inatteso stop a Forlì: venerdì alle 16.30 la capolista ospiterà al Penzo il Mantova e dovrà assolutamente fare bottino pieno per conservare la leadership del gruppo B. Mister Inzaghi chiederà ai propri ragazzi di chiudere il 2016 con il botto: attenzione però alle bucce di banana, nell’ultimo periodo i virgiliani di Graziani hanno infilato tre vittorie (tutte in casa) e contro i lagunari faranno l’impossibile per imporsi anche in trasferta. All’andata finì con un pareggio senza reti: al Mantova farebbe comodo un risultato simile, ma il Venezia (la squadra meno battuta del torneo) non farà sconti.