Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Santarcangelo-Fano

Diciamocelo francamente: Santarcangelo-Fano (in programma venerdì alle 18.30) è senza dubbio il match meno accattivante della giornata, almeno dal punto di vista mediatico. Eppure i clementini di mister Marcolini propongono un calcio frizzante fin dalle prime giornate e, contro i marchigiani di Cusatis, avranno tutti i favori del pronostico dalla loro parte. In caso di vittoria, il Santarcangelo rientrerebbe in zona playoff e si confermerebbe la mina vagante del torneo: il fanalino di coda Fano (peggior attacco del torneo, solo dieci marcature) dovrà inventarsi qualcosa di straordinario per fare punti al Mazzola. All’andata i gialloblù vinsero 2-0 in trasferta.