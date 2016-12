Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Sambenedettese-Maceratese

Un derby in salsa marchigiana, con lo stadio Riviera delle Palme a fare da cornice: venerdì alle 14.30 la Sambenedettese affronterà la Maceratese e cercherà di riconquistare una vittoria che manca oramai da novembre. I rossoblù hanno mostrato una certa flessione nelle ultime settimane, al contrario dei biancorossi che invece sono imbattuti da quasi due mesi: la Rata di mister Giunti sta risalendo la china dopo un avvio di stagione no e proverà a vendicare il ko per 2-1 subìto all’andata. Ma la Samb di coach Palladini non potrà permettersi un altro passo falso se vorrà rimanere in zona playoff: il tecnico punterà sui gol di Mancuso, capocannoniere del torneo.