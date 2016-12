Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Pordenone-Forlì

Sulla carta, un impegno abbordabile per la corazzata Pordenone: venerdì alle 14.30 i ramarri ospiteranno al Bottecchia il Forlì (formazione di bassa classifica che vanta insieme al Mantova la peggior difesa del torneo, con trenta reti subite) per cui proveranno ad intascare la dodicesima vittoria di questo campionato (già all’andata finì 2-0 per gli uomini di Tedino). Una sorta di testacoda, insomma: il bomber dei friulani Arma cercherà di incrementare il suo bottino di gol, ma attenzione alle sorprese perché i romagnoli di Gadda sono in grande ascesa dopo una prima parte di stagione negativa. Sono ben tre, infatti, le vittorie consecutive dei biancorossi: nell’ultimo turno Bardelloni e compagni hanno addirittura affondato la capolista Venezia.