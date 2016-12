Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Modena-FeralpiSalò

Modena-FeralpiSalò (unico match del gruppo B in programma giovedì 29) sarà un match di difficile interpretazione, tra due squadre che per una serie di motivi stanno viaggiando a corrente alternata. Il punto di contatto tra le due è la delusione: i canarini, ultimi in classifica, stanno dando segnali di risveglio con mister Capuano ma sembrano ancora lontani da una svolta, mentre i gardesani di Asta (attualmente in nona posizione) sono tornati a respirare grazie al 2-0 sul Santarcangelo ma la loro stagione, al momento, è ancora sui binari dell’anonimato. Squadre in campo alle 14.30: all’andata i leoni del Garda vinsero 1-0, decisiva la rete messa a segno da Romero al 67’. Il Modena proverà a prendersi una rivincita ma dovrà fare i conti con le assenze: mancheranno per squalifica Tulissi, Schiavi e Bajner.