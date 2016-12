Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Bassano Virtus-Teramo

Bassano Virtus e Teramo, due squadre che cercheranno di chiudere al meglio una seconda parte di 2016 assolutamente deludente. I veneti, dopo un buon avvio di campionato, hanno perso brillantezza e nelle ultime cinque giornate hanno raccolto quattro pareggi ed un ko, mentre gli aprutini sono incagliati nei bassifondi fin dall’inizio e stanno facendo fatica a risollevarsi. Il match di andata si concluse 1-1, stavolta il pareggio non servirebbe a nessuna delle due: soprattutto ai giallorossi di casa, che dovranno assolutamente vincere per rimanere in zona playoff (mister D’Angelo potrebbe rischiare qualcosa in caso di mancato successo). Squadre in campo venerdì alle 14.30: Teramo sfavorito, anche perché il Bassano (spinto dal cannoniere Minesso) ha un rendimento ottimo tra le mura del Mercante.