Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Ancona-Reggiana

Reggiana, come complicarsi la vita nonostante una situazione rosea: al momento i granata hanno due lunghezze di ritardo dalla capolista Venezia, ma il ko contro il Parma e il pareggio interno con il Bassano Virtus hanno spinto mister Colucci a rassegnare le proprie dimissioni (anche se pare che il presidente Piazza le abbia respinte). Eppure gli emiliani sono una delle potenze del gruppo B e in caso di vittoria contro l’Ancona (già strapazzato 4-0 all’andata) la faccenda diventerebbe ancora più interessante: impegno sulla carta morbido, i dorici di Brini arrivano da due passi falsi e, a livello qualitativo, sono inferiori. Squadre in campo venerdì alle 18.30: emiliani favoriti, mentre i biancorossi punteranno sulla grinta per incamerare punti salvezza.