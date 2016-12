Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Reggiana-Bassano Virtus

In piena zona playoff, lo scontro fra Reggiana e Bassano Virtus di venerdì 23 al Mapei Stadium (ore 18.30) rappresenta un’occasione di rilancio per entrambe le squadre coinvolte. La Regia, reduce dal ko nel derby con il Parma, non solo ha fallito il possibile aggancio in vetta ma è ora tallonata a poca distanza sia dai crociati sia dal Padova: le motivazioni per non perdere terreno dalle migliori sono altissime per la truppa di mister Colucci, che si presenterà all’appuntamento a ranghi completi con la probabile eccezione di Trevisan, acciaccato. Al Bassano, altrettanto motivato a ritrovare la vittoria dopo ben sette giornate, servirà veramente un’impresa: i granata sono la miglior squadra del girone per rendimento casalingo, con 25 punti ottenuti tra le mura del Mapei Stadium. Ai giallorossi servirà il miglior Minesso, 9 reti per il bomber del Bassano, per avere qualche chance di espugnare il fortino emiliano.