Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Parma-Modena

Il derby emiliano di scena al Tardini: venerdì alle 18.30 il Modena di Eziolino Capuano sarà ospite del Parma in quella che per i crociati è la seconda “stra-emiliana” consecutiva dopo il match vinto con la Reggiana. Un successo che ha scaldato gli animi dei ducali riscattando un girone d’andata un po’ così così: “Da qui dobbiamo ripartire” sono state le parole del capitano Lucarelli, che dal quinto posto vuole ora scalare posizioni per restituire palcoscenici più nobili alla formazione gialloblù. I canarini, reduci dal 2-0 inferto al Gubbio, vogliono invece rilanciare la propria stagione dopo un’andata da dimenticare, con appena tre vittorie e il peggior attacco del girone (10 gol) assieme al Fano. Nella lunghissima storia di questo derby è il Modena a primeggiare: dal 1920 in 37 precedenti i canarini hanno portato a casa la vittoria per ben 11 volte contro le 7 del Parma; 19 invece i pareggi, l’ultimo dei quali lo scorso agosto.