Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Padova-Sambenedettese

Padova-Sambenedettese, uno scontro ad alta quota: ci sono solo due punti di distacco tra i veneti, quarti in classifica, e i marchigiani, sesti. Nel match che andrà in scena venerdì alle 14.30 all’Euganeo ci sono in palio tre punti importanti per cominciare al meglio questo girone di ritorno: punti che servono come il pane al Padova, che vuole provare a riagganciare il gruppo di testa, e che sarebbero una boccata d’aria per la Samb, ultimamente afflitta da una pericolosa “pareggite” con quattro X nelle ultime cinque gare. Il coach biancoscudato Brevi in conferenza stampa ha dichiarato di essere contento dell’attuale classifica dei veneti, ma anche che da ora si potrà sbagliare sempre meno: attenzione però, perché venerdì mancheranno per squalifica due perni come Cappelletti e Mandorlini. Riguardo alla Samb non ci sarà l’esperto Sabatino, ma l’assenza più pesante sarà quella dei tifosi, ai quali è stato vietato l’accesso allo stadio dal Prefetto dopo i disordini contro l’Ancona.