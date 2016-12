Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Mantova-Ancona

Scontro nei bassifondi della classifica quello tra Mantova e Ancona, che andrà in scena al Danilo Martelli alle 18.30 di venerdì 23 dicembre. Gli ospiti sono quelli che hanno più da perdere: lo stop col Forlì, arrivato dopo quattro gare senza sconfitte e soprattutto il successo nel derby con la Samb, non ha minato gli umori in casa dorica, però ha reso fondamentale fare risultato contro i virgiliani, ultimi in classifica a quota 15. La squadra di mister Brini, quindicesima a 20 punti, vuole sganciarsi dai playout e conquistare una tranquilla salvezza; lo stesso obiettivo del Mantova che ha però davanti a sé un cammino ben più complicato. Qualche segnale è arrivato, con due vittorie nelle ultime quattro gare, ma per il momento la squadra guidata da Graziani è dipendente dai gol di Marchi che, con 5 reti, ha segnato quasi la metà delle marcature della sua squadra (12) che difatti ha uno degli attacchi peggiore del girone B.