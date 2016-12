Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Maceratese-Albinoleffe

“Dobbiamo riprenderci subito i punti che abbiamo perso per strada. Non vedo altre alternative”: parla chiaro Andrea Zaffagnini, difensore dell’Albinoleffe. Venerdì la squadra di mister Alvini sarà chiamata a riscattarsi, possibilmente vincendo, all’Helvia Recina (ore 14.30) sul campo di una Maceratese imbattuta da quattro gare. I seriani sono reduci da due sconfitte consecutive che gli hanno fatto chiudere il girone d’andata nel peggiore dei modi, scivolando al decimo posto in classifica; completamente opposta la situazione della Rata, che gira al massimo e nel weekend ha dato vita a uno spettacolare 3-3 in casa del Venezia capolista. La squadra di Giunti è una compagine che non molla mai, senza grandi bomber ma in grado di mandare a rete tanti uomini come Colombi, Palmieri e Turchetta: la Celeste per batterla dovrà ritrovare morale e condizione e, magari, anche i gol dell’ala italo-russa Juri Gonzi, 4 reti finora ma a secco da ben sei giornate.