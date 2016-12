Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Forlì-Venezia

“Andiamo avanti e pensiamo al prossimo avversario, il Forlì. Il nostro obiettivo è ovviamente vincere per mantenere il primo posto”: le parole di Alexandre Geijo, attaccante svizzero degli arancioneroverdi, la dice lunga sull’atmosfera che si respira in casa Venezia. Il 3-3 con la Maceratese dev’essere un capitolo da archiviare nella stagione della squadra di Pippo Inzaghi, neo laureatasi campione d’inverno: venerdì alle 16.30 alo stadio Tullo Morgagni i veneti sono chiamati a riscattarsi contro una formazione che, nonostante la brutta posizione di classifica, arriva da due vittorie consecutive. Il Forlì di Gadda è una squadra che gioca a viso aperto e cerca sempre di fare la partita: per scardinare quella che comunque è la difesa più battuta del campionato (30 reti subite) e continuare a guardare la classifica dall’alto i veneti dovranno far leva sulle capacità dei propri attaccanti, in particolare Moreo e Geijo.