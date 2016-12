Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di FeralpiSalò-Santarcangelo

Feralpisalò-Santarcangelo, in programma venerdì 23 allo stadio Lino Turina (ore 18.30) è uno scontro diretto in chiave playoff. I padroni di casa non arrivano da un momento positivo: il pareggio beffa col Teramo è solo l’ultimo capitolo di una striscia di quattro gare senza alcuna vittoria. Affrontare un Santarcangelo che arriva sulle rive del Garda galvanizzato dal successo con l’Albinoleffe non è il massimo, considerato il fatto che i romagnoli, undicesimi in classifica, con uno sgambetto ai bresciani agguanterebbero i playoff lasciandosi alle spalle proprio gli stessi verdeazzurri. La squadra di Antonino Asta può però sorridere ai precedenti: nell’unico incontro fra le due squadre al Lino Turina (stagione 2014-2015) i leoni del Garda hanno prevalso per 1-0 con un gol al 90’ di Gulin. Capitolo assenze: il difensore Carlini, perno della retroguardia clementina, è stato fermato dal giudice sportivo per una gara.