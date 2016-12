Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Fano-Sudtirol

Salvezza possibile? Nonostante i cinque punti di svantaggio dal quindicesimo posto, il Fano ci crede. Il pareggio col Bassano di domenica ha restituito convinzione e gioco alla compagine marchigiana che venerdì 23 tra le mura amiche del Raffaele Mancini (ore 14.30) contro il Sudtirol cercherà di farsi un regalo di Natale anticipato. Missione complicata: gli altoatesini lo scorso week end hanno dato una scossa alla classifica battendo il Mantova fanalino di coda e nonostante un campionato di alti e bassi hanno comunque avuto un rendimento migliore del Fano, che ha il minor numero di vittorie stagionali (appena tre) il peggior attacco del girone con solo 10 gol segnati e non vince dalla tredicesima giornata. Per i bolzanini di mister Viali vincere venerdì è fondamentale, quasi quanto lo è per i padroni di casa: i playout distano una manciata di punti e per ottenere una tranquilla salvezza servirà vincere ogni scontro diretto da qui fino a fine stagione.