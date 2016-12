Lega Pro, 20a giornata: la presentazione di Teramo-Lumezzane

Teramo a caccia di punti: venerdì 23 allo stadio Bonolis (ore 14.30) la formazione guidata da mister Zauli se la vedrà col Lumezzane nel tentativo di smuovere la classifica per uscire dalla zona playout. Non sarà per niente facile: i valgobbini, reduci dal buon pareggio col Padova, hanno la miglior difesa del campionato (solo 14 reti incassate nel girone d'andata) ma non segnano moltissimo, appena 11 gol (il secondo peggior attacco del campionato); tutto il contrario degli abruzzesi, che in 19 giornate hanno subito 27 reti ma ne hanno realizzate 22. Le statistiche non sorridono al Teramo, che è una delle peggiori formazioni per rendimento casalingo, con appena 9 punti conquistati fra le mura amiche. All'andata fu 2-0 per il Lumezzane: un esordio shock per i diavoli, che dovettero aspettare fino alla sesta giornata per festeggiare i primi tre punti.