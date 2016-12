Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Renate-Cremonese

Match d'alta classifica al Città di Meda: venerdì alle ore 18.30, si sfidano Renate e Cremonese, in occasione della 21a giornata del girone A. I nerazzurri di Foschi sono imbattuti da nove partite e, davanti al pubblico di casa, non hanno ancora perso, mentre i grigiorossi, dal canto loro, vantano il secondo miglior rendimento esterno del campionato (18 punti in 10 partite). Per proseguire il disperato inseguimento all'Alessandria (ora a +8), la squadra di Tesser dovrà ottenere il proprio terzo successo di fila, dopo i sei punti racimolati nelle ultime due settimane tra Racing Roma e Viterbese. Nel match d'andata i grigiorossi si imposero per 3-2.