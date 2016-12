Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Viterbese-Tuttocuoio

Lo stadio Rocchi ospita il match tra Viterbese e Tuttocuoio, il cui calcio d'inizio è previsto per venerdì alle ore 14.30. Nelle sue prime tre partite in gialloblù, Pagliari ha raccolto quattro punti contro rivali di livello come Arezzo, Como e Cremonese: ciò che però fa ben sperare i laziali è la solida identità di gioco inculcata dal tecnico ex Lecce. La classifica, inoltre, vede la Viterbese in coda al gruppo playoff con 27 punti all'attivo, a +6 dai rivali di turno che, dal canto loro, vogliono dar seguito al successo ottenuto sul Prato per rimanere fuori dalla zona playout. I neroverdi di Fiasconi, nel match d'andata, bloccarono l'allora squadra di Cornacchini sullo 0-0.