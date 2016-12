Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Pro Piacenza-Pistoiese

La 21a giornata del girone A di Lega Pro offre come antipasto la sfida tra Pro Piacenza-Pistoiese (calcio d'inizio giovedì 29 dicembre ore 14.30). I rossoneri hanno il disperato bisogno di una vittoria: nelle ultime sei partite, infatti, la squadra di Pea ha racimolato solo due punti, finendo nel baratro della classifica, a tre lunghezze dalla zona salvezza con una partita ancora da recuperare. I ragazzi di Remondina, invece, con 24 punti all'attivo vantano un rassicurante +6 sugli avversari di turno, anche se la pesante sconfitta di Livorno e il pareggio casalingo rimediato contro la Lupa Roma hanno lasciato l'amaro in bocca agli arancioni, che vorranno certamente riscattarsi per chiudere l'anno in bellezza. All'andata i piacentini si imposero per 2-1, rimontando l'iniziale vantaggio dei toscani.