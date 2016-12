Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Prato-Racing Roma

Allo stadio Lungobisenzio va in scena il delicatissimo scontro salvezza tra Prato e Racing Roma (calcio d'inizio venerdì ore 16.30). I toscani vantano una sola lunghezza di vantaggio sui capitolini: nelle ultime tre partite, la squadra di Monaco ha raccolto quattro punti, in virtù dei quali si è portata a quota 12, sorpassando in classifica proprio i gialloverdi. I ragazzi di Giannichedda, a loro volta, dopo lo strabiliante successo ottenuto contro il Piacenza qualche settimana fa, hanno rimediato ben quattro ko consecutivi, scivolando a -10 dalla zona salvezza. Si sfidano, inoltre, le due peggiori difese del torneo: entrambe le squadre, infatti, hanno incassato sinora la "bellezza" di 39 reti. Al Casal del Marmo, nel match d'andata, i romani superarono 1-0 i lanieri.