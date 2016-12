Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Pontedera-Como

Lo stadio Mannucci è pronto a far da cornice al match tra Pontedera e Como, il cui calcio d'inizio è previsto per venerdì alle ore 16.30. Ai padroni di casa il successo manca da quattro partite: i pochi punti racimolati nell'ultimo periodo hanno complicato la classifica della squadra di Indiani, sedicesima con 19 punti all'attivo, a -2 dalla zona salvezza. I lariani, però, non se la passano molto meglio: feriti dalle ultime due sconfitte consecutive incassate contro Viterbese ed Arezzo, i ragazzi di Gallo hanno lasciato per strada punti importanti, non compromettendo comunque una classifica che li vede ancora al nono posto aggrappati alla zona playoff. Nel match d'andata gli azzurri, al Sinigaglia, superarono 3-1 i toscani.