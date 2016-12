Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Lupa Roma-Piacenza

Allo stadio Galli di Tivoli, la Lupa Roma ospita il Piacenza (calcio d'inizio venerdì 30 dicembre ore 14.30). I capitolini, nelle ultime partite, hanno rialzato la china: i quattro punti ottenuti tra Carrarese e Pistoiese hanno permesso alla squadra di Di Michele di toccare quota 17 punti e di riallinearsi alle dirette avversarie per la salvezza. I biancorossi, invece, sono in fase calante: nonostante un'ottima classifica (ottavo posto con 28 punti), i ragazzi di Franzini hanno bisogno di un successo per concludere l'anno in zona playoff e riscattare gli ultimi due ko consecutivi rimediati contro Prato e Lucchese. All'andata i piacentini superarono i romani 3-2.