Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Lucchese-Olbia

Ad aprire la 21a giornata del girone A di Lega Pro sarà il match tra Lucchese ed Olbia (calcio d'inizio giovedì 29 dicembre alle ore 14.30). La squadra di Galderisi è reduce dal fondamentale successo ottenuto contro il Piacenza, che l'ha prepotentemente rilanciata in ottica playoff: i toscani, infatti, sono saliti al sesto posto con 31 punti all'attivo. La compagine rossonera, inoltre, vanta un ottimo rendimento interno (18 punti in 10 partite) e la seconda miglior difesa del torneo. I galluresi, invece, sono vogliosi di riscattare il ko interno rimediato contro il Renate al fine di chiudere l'anno nella top ten. La squadra di Mignani è momentaneamente in coda al gruppo playoff con 27 punti, a pari della Viterbese. Nel match d'andata le squadre diedero vita ad un frizzante 2-2.