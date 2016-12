Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Livorno-Alessandria

Il 2016 del girone A di Lega Pro si conclude con il botto: allo stadio Picchi, venerdì alle ore 20.45, si affrontano, infatti, Livorno ed Alessandria. Il big match del 21mo turno mette di fronte due autentiche corazzate, lontane "solo" in termini di classifica: i grigi sono ancora imbattuti, con 50 punti in classifica e un rassicurante +8 sulla Cremonese mentre gli amaranto sono al terzo posto con 39 punti all'attivo e ben undici risultati utili consecutivi alle spalle. Inoltre, al Picchi i ragazzi di Foscarini hanno costruito un solido fortino, collezionando sei vittorie, quattro pareggi e ancora nessuna sconfitta. Nel match d'andata la squadra di Braglia vinse 3-1, in virtù della rete di Gonzalez e della doppietta di Iocolano.