Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Giana Erminio-Robur Siena

Allo stadio Città di Gorgonzola la Giana Erminio affronta la Robur Siena (calcio d'inizio venerdì ore 14.30), in occasione dell'ultimo turno prima della pausa invernale. I lombardi sono reduci dalle due vittorie esterne ottenute contro Lucchese e Carrarese: l'ottimo momento della truppa di Albè coincide con una classifica che la vede attualmente in piena zona playoff, al settimo posto con 30 punti all'attivo. Gli ospiti per superare l'ermetica difesa lombarda dovranno dar vita ad una prestazione di altissimo livello: Scazzola ha ottenuto contro il Pontedera il suo primo successo sulla panchina bianconera salendo a quota 26 punti (con una partita ancora da recuperare) e facendo intravedere una discreta qualità di gioco. All'andata la Giana sbancò l'Artemio Franchi superando 2-1 la Robur.