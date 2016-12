Lega Pro, 21a giornata: la presentazione di Arezzo-Carrarese

Arezzo e Carrarese sono pronti a dar vita ad uno dei tanti derby toscani che ci offre quest'anno il girone A. La squadra di Sottili si presenta ai nastri di partenza con due chiari obiettivi: mantenere inviolato il Città di Arezzo e concludere l'anno nella "top four". Gli amaranto sono reduci dal successo di Como che li ha portati a toccare quota 36 punti, a solo tre lunghezze dal Livorno terzo in classifica. Ai marmiferi spetta dunque un'ardua missione: nelle ultime partite la truppa di Danesi ha racimolato la miseria di due pareggi e altrettante sconfitte, vedendo la zona playout terribilmente vicina, a solo +3. Il calcio d'inizio è previsto per venerdì 30 dicembre alle ore 16.30.